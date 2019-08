India-Pakistan: Kashmir, Trump torna a parlare di mediazione (3)

- Trump aveva già parlato di mediazione il 22 luglio, al termine di un incontro a Washington col primo ministro del Pakistan, Imran Khan, affermando di aver ricevuto dal premier pakistano la richiesta di mediare, ma non solo: “Ero con Modi due settimane fa e abbiamo parlato dell’argomento. E lui in effetti ha detto: ‘Vorresti fare da mediatore o da arbitro?’. E io ho detto: ‘Dove?’. E lui ha detto: ‘In Kashmir, perché va avanti da molti, molti anni’”, facendo riferimento al colloquio del 28 giugno a margine del G20 di Osaka, in Giappone. “Se posso essere d’aiuto, mi piacerebbe fare da mediatore”, ha suggerito Trump. Le sue parole hanno scatenato polemiche in India, dove l’opposizione politica ha chiesto spiegazioni. (segue) (Inn)