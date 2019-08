India-Pakistan: Kashmir, Trump torna a parlare di mediazione (4)

- Il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, è intervenuto al Consiglio degli Stati, la camera alta, per spiegare che Nuova Delhi non ha chiesto agli Stati Uniti di mediare col Pakistan sul conflitto del Kashmir: “Voglio assicurare categoricamente a quest’aula che tale richiesta non è stata avanzata dal primo ministro Modi”, ha dichiarato il responsabile della diplomazia indiana. L’esponente del governo, inoltre, ha ribadito che tutte le questioni pendenti con Islamabad saranno discusse a livello bilaterale, a condizione di una ferma risposta pakistana contro il terrorismo: “Voglio sottolineare che qualsiasi impegno col Pakistan richiede la cessazione del terrorismo transfrontaliero (…) L’Accordo di Simla [del 1972] e la Dichiarazione di Lahore [del 1999] forniscono le basi per risolvere tutte le questioni tra India e Pakistan bilateralmente”. (segue) (Inn)