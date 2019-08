India-Pakistan: Kashmir, Trump torna a parlare di mediazione (5)

- Lunedì Trump e Modi hanno avuto una conversazione telefonica. Prima e dopo il colloquio con Modi, Trump ha avuto due telefonate anche con Khan. Il leader della Casa Bianca, via Twitter, ha riferito di essersi confrontato telefonicamente con entrambi. “Ho parlato ai miei due buoni amici, il primo ministro Modi dell’India, e il primo ministro Khan del Pakistan, riguardo al commercio, al partenariato strategico e, cosa più importante di tutte, alla necessità che India e Pakistan lavorino per ridurre le tensioni nel Kashmir. La situazione è difficile, ma ho avuto buone conversazioni!”, ha scritto. Un comunicato dell’ufficio del premier indiano ha riferito che la conversazione tra Modi e Trump è stata lunga e cordiale e che Modi ha sottolineato che “la retorica radicale e l’incitamento alla violenza anti-indiana da parte di alcuni leader nella regione non favorisce la pace” e ha evidenziato “l’importanza di creare un ambiente libero dal terrorismo e dalla violenza e di evitare il terrorismo transfrontaliero senza eccezioni”. (Inn)