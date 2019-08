Governo: Zingaretti, problema è mostruosa manovra bilancio che occorre fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "problema è la mostruosa manovra di bilancio che occorre fare, in un contesto delicato per le tensioni Usa-Cina ed il rallentamento dell'economia tedesca": lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nella sua relazione alla Direzione nazionale del Pd. "La clausola Iva da sola vale 23 miliardi", ha proseguito il leader dem, "è il doppio di quella dell’anno passato e la più alta di sempre. Aggiungendo altre spese inderogabili, si arriva quasi a 30 miliardi senza fare nulla di nuovo per sviluppo e crescita. E' questa l'eredità avvelenata che i cittadini devono conoscere di una politica sciagurata che ha finanziato provvedimenti a debito e ha portato al caos di queste settimane. Togliamoci dalla testa l'idea che trovare questi 20/30 miliardi sia una cosa facile. Per questo, per noi", ha concluso Zingaretti, "la legge di Bilancio è il punto di partenza di ogni confronto".(Rin)