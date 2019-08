Grecia: viceministro Esteri, Atene non autorizzerà attracco petroliera iraniana

- La Grecia ha confermato che non permetterà alla petroliera iraniana Adrian Darya 1 (ex Grace 1), autorizzata a partire da Gibilterra nella giornata di lunedì dopo un fermo durato 45 giorni, di attraccare nei porti del paese. La posizione di Atene è stata ribadita dal viceministro degli Esteri Miltiadis Varvitsiotis, parlando all'emittente televisiva "Ant1". Il viceministro greco ha confermato che da Washington sono state fatte "pressioni" con un'esplicita richiesta alla Grecia di non accogliere la petroliera, al centro di una disputa tra Usa e Iran, che secondo quanto emerso sarebbe diretta verso il porto greco di Kalamata. "Vogliamo inviare un messaggio sul fatto che non vogliamo facilitare lo spostamento di questa nave verso la Siria", ha chiarito Varvitsiotis commentando le richieste arrivate nelle scorse ore dal Dipartimento di Stato Usa. Secondo il viceministro ellenico, inoltre, considerando le dimensioni della petroliera sarebbe improbabile un attracco nel porto greco, ma tale imbarcazione "può entrare nelle acque territoriali greche e ancorare da qualche parte". (segue) (Gra)