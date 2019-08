Grecia: viceministro Esteri, Atene non autorizzerà attracco petroliera iraniana (4)

- Lunedì, 19 agosto, un funzionario del dipartimento di Stato di Washington ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero considerare qualsiasi tentativo di aiutare l'Adrian Darya 1 quale "supporto materiale a un'organizzazione terroristica". Il messaggio è diretto in particolare alla Grecia, dove la Adrian Darya 1 si starebbe dirigendo, dopo aver ricevuto l'autorizzazione a partire. La petroliera, sequestrata il 4 luglio scorso dalle forze navali britanniche, era sospettata di trasportare 2,1 milioni di barili di petrolio in Siria, in violazione delle sanzioni dell'Ue. Il vascello, noto in precedenza con il nome di Grace 1 e battente bandiera panamense, lunedì 19 agosto ha lasciato il porto di Gibilterra per dirigersi in acque internazionali dopo un fermo di 45 giorni. (Gra)