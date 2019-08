Governo: Zingaretti, non siamo quelli pronti a manovre Palazzo ma avversario è destra illiberale

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nel corso della sua relazione alla Direzione nazionale del Pd, ha affermato che "non siamo quelli pronti a manovre di Palazzo, l'ho detto e lo ripeto. Ma sappiamo benissimo individuare l'avversario di oggi: quell'avversario è una destra illiberale. In questa Direzione si compie il primo passo di un cammino complesso che sotto la regia autorevole del presidente della Repubblica vedrà impegnata la Direzione stessa nell'assumere decisioni di merito. Oggi", ha aggiunto il leader dem, "credo sia importante uscire con una posizione forte e chiara del Pd unito, e in questo senso abbiamo presentato un ordine del giorno con l'impegno a tenere prestissimo, dopo il primo giro di consultazioni, una nuova riunione. Siamo il Partito democratico e l'Italia deve poter contare su di noi, sulla nostra lealtà ai principi che hanno ispirato questo simbolo. Insieme, credetemi", ha concluso Zingaretti, "dimostreremo di essere all’altezza del tempo che abbiamo davanti".(Rin)