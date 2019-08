Polonia: Po prepara proposta per scorporo figure ministro Giustizia e procuratore generale

- Diritto e giustizia (PiS) usa il ministero della Giustizia polacco come un "poligono di partito". E' l'opinione espressa dal leader di Piattaforma civica (Po), Grzegorz Schetyna, ripresa dall'agenzia di stampa "Pap". Schetyna ha fatto riferimento alle informazioni pubblicate lunedì dal portale "Onet.pl", secondo le quali l'ormai ex viceministro della Giustizia, Lukasz Piebak, è entrato in contatto con una donna di nome Emilia che avrebbe dovuto compiere azioni di discredito contro alcuni magistrati, tra i quali il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Iustitia, Krystian Markiewicz, "colpevoli" di non appoggiare le riforme della giustizia promosse dal governo. "Siamo arrivati all'assurda situazione in cui Zbigniew Ziobro, in qualità di ministro della Giustizia e procuratore generale, giudicherà una faccenda in cui è coinvolto", ha commentato Schetyna, che ha preannunciato la presentazione di una proposta di legge per la separazione di questi due ruoli. "Oggi la priorità è garantire che la procura generale sia apartitica, apolitica, che possa funzionare normalmente. Oggi non è così. Il ministro della Giustizia sovrintenderà a un procedimento che lo coinvolgerà", ha continuato il leader di Po. Schetyna si è rivolto anche a Jaroslaw Kaczynski, presidente di PiS, affinché "non si volti dall'altra parte". (Vap)