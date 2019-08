Colombia: crisi migratoria venezuelana, inviato speciale Onu "preoccupazione per aumento casi xenofobia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite per la crisi migratoria venezuelana, Eduardo Stein, ha espresso preoccupazione per l’aumento dei casi di discriminazione e xenofobia nei confronti dei migranti e rifugiati venezuelani. L’inviato Onu, riferisce il quotidiano “El Tiempo”, ha parlato durante una riunione a Bogotà con il ministro degli Esteri colombiano Carlos Holmes Trujillo. “Ribadiamo la preoccupazione per l’aumento di casi di discriminazioni e xenofobia, che non tengono conto del fatto che un numero significativo di migranti e rifugiati dal Venezuela arrivano con il potenziale di contribuire all’economia dei paesi di accoglienza”, ha detto Stein. “Ribadiamo l’impegno a raddoppiare i nostri sforzi per garantire che l'attenzione internazionale si traduca in contributi concreti per sostenere gli sforzi eroici di paesi come la Colombia, che è il paese che riceve il maggior numero di persone", ha detto il funzionario delle Nazioni Unite. (segue) (Mec)