Colombia: crisi migratoria venezuelana, inviato speciale Onu "preoccupazione per aumento casi xenofobia" (2)

- Il ministro colombiano, per parte sua, ha lamentato che le risorse destinate dalla comunità internazionale ai migranti e rifugiati venezuelani in Colombia sono insufficienti, sottolineando che i 96 milioni di dollari fin qui stanziati dalle Nazioni Unite non bastano per fare fronte all'ingresso crescente di venezuelani nel paese. “La mobilitazione delle risorse è ancora insufficiente se si tiene conto del fatto che in questi ultimi tre mesi il nostro paese ha ricevuto più di 100 mila nuovi migranti, arrivando a un totale di oltre 1,4 milioni”, ha detto il ministro, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Tiempo”. Holmes Trujillo ha quindi lanciato un nuovo appello alla comunità internazionale, affinché aiuti la Colombia e la regione ad affrontare la crisi migratoria. “Secondo dati del gruppo di lavoro dell'Osa entro il 2020 il numero di venezuelani nella regione potrebbe raggiungere gli 8,2 milioni, il che significa che la Colombia potrebbe arrivare allo scenario catastrofico di oltre tre milioni di migranti", ha affermato il ministro. (segue) (Mec)