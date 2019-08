Colombia: crisi migratoria venezuelana, inviato speciale Onu "preoccupazione per aumento casi xenofobia" (4)

- Come reso noto a inizio agosto dall'agenzia governativa Migracion Colombia i migranti venezuelani in Colombia hanno superato quota 1,4 milioni. La maggior parte di loro, si legge nell’informativa dell'agenzia, si concentra nelle città di Bogotá, Cucuta e Barranquilla. “Durante il primo semestre dell’anno sono arrivati nel nostro paese poco più di 234 mila cittadini venezuelani. Se guardiamo agli ultimi tre mesi possiamo dire che si registrano 1.600 ingressi al giorno. Visto il peggioramento della situazione in Venezuela il flusso continuerà ad aumentare”, ha detto Christian Krueger, direttore di Migracion Colombia, presentando il rapporto. (segue) (Mec)