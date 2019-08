Colombia: crisi migratoria venezuelana, inviato speciale Onu "preoccupazione per aumento casi xenofobia" (6)

- Tuttavia, sottolinea l’Unhcr, molti degli 1,4 milioni di venezuelani che al momento si trovano in Colombia potrebbero non soddisfare questo requisito. “Gli apolidi devono affrontare una vita di esclusione e discriminazione. La decisione della Colombia è una mossa estremamente positiva per questi bambini e le loro famiglie”, conclude il comunicato. La decisione del governo di Bogotà è stata celebrata anche dal segretario generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), Luis Almagro. “Sosteniamo la decisione del governo di concedere la nazionalità ai bambini migranti. La Colombia è un esempio di solidarietà”, ha scritto Almagro sul suo account Twitter ufficiale. (Mec)