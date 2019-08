Milano: Polizia ferma in via Padova 23enne nigeriano con 50 gr. di Shaboo

- Gli agenti del gruppo antispaccio della quadra mobile di Milano hanno arrestato ieri sera in via Padova un 23enne nigeriano in Italia dal giugno 2017 con permesso di soggiorno per asilo politico, con 50 grammi di shaboo in un sacchetto. Una quantità definita rilevante dagli inquirenti visto che una dose corrisponde a 0,1 grammo. Alle 19.30 di ieri l'auto senza colori identificativi del nucleo antispaccio stava facendo un sopralluogo in via Padova quando ha visto il 23enne. Fermato per un controllo, il giovane, domiciliato in via Padova 85 ma residente a Bergamo, quando gli agenti si sono qualificati ha cercato subito di liberarsi del sacchetto al cui interno vi erano 4 involucri da 12 - 13 grammi l'uno della sostanza. Le indagini, hanno spiegato gli inquirenti questa mattina, ora proseguiranno per vedere se ci sono altri nigeriani che trafficano questa droga sintetica che, solitamente, viene spacciata nell'ambito della comunità filippina e cinese. (Rem)