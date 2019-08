Tpl Roma: Atac, principio incendio su bus linea 301, nessun problema a persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ragioni in corso di accertamento, su un bus della linea 301 si è sviluppato un principio di incendio mentre svolgeva servizio lungo la via Cassia. L'autista ha messo in sicurezza la vettura e allertato i Vigili del fuoco, che sono subito intervenuti e hanno estinto il principio di incendio prima che le fiamme divampassero. Nessun problema per i passeggeri. La vettura era in servizio dal 2003.(Com)