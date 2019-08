Milano: Sardone (Lega), dopo sgombero via Cozzi riportare legalità in altri edifici occupati

- "Lo sgombero dello stabile occupato da anarchici in Via Cozzi – commenta Silvia Sardone, eurodeputato e consigliere comunale della Lega - è una buona notizia che riporta legalità in un luogo dove da tempo chiedevamo il ripristino della sicurezza. Ringraziamo le Forze dell'ordine, la Polizia Locale per l'intervento e il ministro Salvini che da sempre si spende per maggiori sgomberi nelle città". "In questo contesto - prosegue Sardone - stona il solito silenzio della sinistra, con un'amministrazione che sul tema della legalità lascia veramente a desiderare e non considera prioritario combattere le occupazioni abusive, spesso ad opera di centri sociali, in molti edifici pubblici e privati in città". "Ora è necessario continuare a lavorare per intervenire su tantissime realtà simili dove i centri sociali si sentono protetti dalla sinistra. Sono troppi i luoghi occupati dove i compagni dei centri sociali, con il permesso complice della giunta di sinistra, fanno attività illegali da troppo tempo. Penso in particolare agli edifici comunali, come quelli occupati in Viale Molise da Macao e in Via Esterle dal collettivo Noi Ci Siamo", conclude l'europarlamentare leghista. (Com)