India-Zambia: firmati sei protocolli d’intesa (2)

- Un memorandum riguarda la cooperazione nel campo della geologia e delle risorse minerarie ed è stato sottoscritto da Musukwa per la parte zambiana e da Pralhad Joshi, ministro degli Affari parlamentari, del carbone e delle miniere, per quella indiana. Altri due documenti, siglati da rappresentanti dei rispettivi ministeri degli Esteri, riguardano la cooperazione nella difesa e quella nell’arte e nella cultura. Un quarto memorandum impegna alla collaborazione il Foreign Service Institute indiano e lo Zambia Institute of Diplomacy and International Studies. C’è poi un protocollo riguardante il progetto di aggiornamento tecnologico delle reti di telecomunicazioni e-Vbab Network Project. L’ultimo memorandum d’intesa è tra le commissioni elettorali dei due paesi. (segue) (Inn)