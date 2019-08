India-Zambia: firmati sei protocolli d’intesa (3)

- Per Lungu, invitato dall’omologo indiano, Ram Nath Kovind, è la prima visita in India, in programma fino a domani. Si tratta anche della prima visita di un capo di Stato africano dall’insediamento del nuovo governo Modi. Le relazioni tra India e Zambia sono amichevoli e gli scambi commerciali sono in crescita: nel 2018-19 hanno raggiunto 830 milioni di dollari. L’India importa principalmente rame, di cui lo Zambia è il secondo produttore in Africa. Il paese asiatico accorda al partner un trattamento preferenziale senza tariffe (Dftp, Duty Free Tariff Preference) ed è un importante investitore nel paese africano, con cinque miliardi di dollari investiti, soprattutto nel settore minerario. Inoltre, Nuova Delhi offre assistenza allo sviluppo sotto forma di credito e borse di studio. Nello Zambia vive una comunità di circa 25 mila indiani. (Inn)