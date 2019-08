Ucraina: tribunale Kiev ordina a Nabu di avviare indagine per abuso d'ufficio contro Poroshenko e Klimkin

- La corte distrettuale di Solomiansky, a Kiev, ha ordinato all’Ufficio della corte nazionale anticorruzione dell’Ucraina (Nabu) di aprire un’indagine contro l’ex presidente Petro Poroshenko e l'attuale ministro degli Esteri Pavlo Klimkin sulla base delle accuse presentate per abuso d’ufficio. Come riferisce l'agenzia di stampa "Interfax Ucraina", non sono state specificate le circostanze in cui sarebbero stati commessi tali crimini; la denuncia è stata presentata da anonimi. (Res)