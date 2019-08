Sudan: Burhan giura come capo del Consiglio sovrano

- Il generale Abdel Fattah al Burhan, capo uscente del Consiglio militare di transizione (Tmc) del Sudan, ha prestato giuramento come capo del nuovo Consiglio sovrano, l’organismo incaricato di guidare il paese durante i tre anni del periodo di transizione. Lo riferisce l’emittente satellitare panaraba “Al Arabiya”, secondo cui i restanti 10 membri del Consiglio presteranno giuramento nel pomeriggio di oggi insieme al nuovo primo ministro, che sarà Abdalla Hamdok, economista che ha prestato servizio in diverse istituzioni internazionali. La formazione del Consiglio sovrano è stata ufficializzata con un decreto costituzionale emesso dallo stesso Burhan e in seguito annunciata dal portavoce del Tmc, Shams al Din Kabbashi, in una conferenza stampa tenuta ieri sera a Khartum. Il Consiglio, ha confermato il portavoce, sarà guidato dallo stesso Burhan e sarà formato da un totale di 11 membri – cinque militari, cinque civili e uno indipendente scelto fra le due parti – e presterà giuramento mercoledì pomeriggio. (segue) (Res)