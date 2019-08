Serbia-Kosovo: presidente Vucic, proseguimento dialogo non prima di dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo status quo, ha detto Vucic, "è quasi impossibile dato che basta lo sparo di un solo fucile per arrivare al boato dei fulmini che nessuno riuscirà più a fermare e questo non è nell'interesse di nessuno". Riguardo all'incontro con Pompeo, Vucic ha affermato che "è servito a me per comprendere meglio la posizione degli Stati Uniti e i loro timori e mi sembra che anche loro capiscano meglio i nostri timori". Secondo Vucic, "gli Stati Uniti non cambiano la propria posizione sull'indipendenza del Kosovo, ma aprono nuove porte e comprendono bene la necessità di raggiungere un accordo che non umilierà la Serbia e i suoi interessi". Vucic si è pertanto dichiarato "grato al segretario Pompeo visto che se alcune porte vengono aperte soltanto di poco molti in Serbia pensano di non avere ottenuto nulla, ma devono capire che abbiamo investito molti sforzi, molto tempo e molte risorse per arrivare a quella situazione". (segue) (Seb)