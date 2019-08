Governo: Lega, noi al lavoro per Italia del sì, elezioni subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capigruppo della Lega al Senato ed alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, dichiarano che "la Lega è già tutta al lavoro per costruire l’Italia dei sì, fondata su un taglio di tasse per 10 milioni di cittadini, investimenti pubblici, infrastrutture, processi giusti e veloci, certezza della pena e bambini che tornano a nascere. Altri stanno pensando al governo dei no e delle poltrone? Andiamo a elezioni e facciamo scegliere gli italiani. Chi scappa dalle urne", concludono i due parlamentari, "ha la coscienza sporca". (Rin)