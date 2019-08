Armenia: nuova udienza del processo contro il gruppo armato Sasna Trer

- È ripreso oggi il procedimento penale a carico di dieci membri del gruppo armato Sasna Tsrer nel tribunale di Erevan. All'udienza odierna, prevede di continuare a interrogare i testimoni. Dei dieci membri del gruppo armato, solo gli imputati Armen Bilyan e Smbat Barseghyan sono ancora in custodia con l’accusa di aver ucciso agenti di polizia. Dopo l’ascesa di Armen Pashinyan, attuale premier salito al potere grazie alla cosiddetta “Rivoluzione di velluto” dello scorso anno, la misura di custodia cautelare in vigore per altri sette membri di Sasna Tsrer è stata commutata e sono stati rilasciati, mentre un ottavo rappresentate del gruppo Pavel Manukyan è stato liberato in seguito al pagamento di una cauzione di un milione di dram (al tasso di cambio attuale 1.893 euro). In proteste contro il governo in carica, il gruppo armato Sasna Tsrer nell’estate del 2016 ha sequestrato un commissariato di polizia a Erevan e preso in ostaggio le persone presenti all’interno dell’edificio. Dopo due settimane di trattative i membri del gruppo si sono arresi, ma nel corso di questo periodo tre agenti di polizia sono stati uccisi. (Res)