Algeria: mujaheddin chiedono la messa al bando del Fronte di liberazione nazionale (2)

- L'Fln, da parte sua, ha condannato fermamente la richiesta dell'Onm. “Le dichiarazioni di Mohand Ouamar Ben Elhadj - si legge in una nota - costituiscono una grave ingerenza negli affari di un partito, che appartiene esclusivamente ai suoi militanti”. All'Fln appartiene anche l'ex presidente Abdelaziz Bouteflika, al potere ininterrottamente dal 1999 al 2019 e dimessosi ad aprile scorso a seguito delle proteste per la sua candidatura al quinto mandato. Il disappunto popolare per l'età avanzata di Bouteflika e una serie di istanze per richiedere un cambiamento politico radicale del paese hanno riempito le piazze algerine di manifestanti per ben 26 settimane di fila, a partire da febbraio 2019. (Ala)