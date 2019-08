Repubblica Ceca: fonti stampa, Lubomir Zaoralek possibile nuovo ministro Cultura

- L'ex ministro degli Esteri ceco e attuale deputato socialdemocratico Lubomir Zaoralek potrebbe guidare il dicastero della Cultura nel governo guidato dal premier Andrej Babis. L'indiscrezione viene fatta dal portale "Novinky.cz", che dice di aver ricevuto conferma da una fonte affidabile interna al Partito socialdemocratico (Cssd). Zaoralek non ha al momento confermato tali voci. Il vicepremier Jan Hamacek, leader del Cssd, non ha commentato la notizia, evidenziando al contempo come un nome sarà presentato ufficialmente nella giornata di venerdì. (segue) (Vap)