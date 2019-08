Repubblica Ceca: fonti stampa, Lubomir Zaoralek possibile nuovo ministro Cultura (2)

- Lunedì si è tenuto un nuovo incontro fra il premier ceco Babis e il ministro dell'Interno Hamacek (Cssd) per affrontare la questione relativa alla nomina del nuovo responsabile del dicastero della Cultura. Il premier ceco ha escluso la possibilità che Michal Smarda venga scelto come nuovo ministro della Cultura. Il capo del governo non ritiene che Smarda possa essere un candidato all’altezza del ruolo, ponendosi probabilmente in contrasto con il resto dell’esecutivo. Babis ha poi aggiunto che la questione relativa alla nomina del nuovo responsabile del dicastero della Cultura della Repubblica Ceca dovrebbe auspicabilmente venire risolta nella prossima settimana, dopo un confronto fra i due partner di coalizione, il movimento Ano e il Partito socialdemocratico ceco (Cssd). Il ministro dell’Interno e leader del Cssd Hamacek si è detto invece “stupito” dal cambiamento di posizione di Babis circa la figura di Smarda, ribadendo al contempo la volontà di proseguire il dibattito sulla nomina del nuovo ministro senza cedere alle pressioni del presidente Milos Zeman. (segue) (Vap)