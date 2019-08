Repubblica Ceca: fonti stampa, Lubomir Zaoralek possibile nuovo ministro Cultura (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo scenario non è ancora scongiurato, dal momento che l’avvicendamento fra Stanek e Smarda, giudicato indispensabile dal Cssd, dovrebbe avvenire solo per la fine di agosto. L’attuale ministro verrà invece sostituito ad interim dal suo vice, René Schreier, come annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa congiunta tenuta da Stanek e il premier Andrej Babis. Il presidente ha deciso di non procedere con la nomina del nuovo ministro prima di un mese, senza specificare quale potrà essere la persona che riceverà effettivamente l’incarico. Il quadro complessivo assume dunque dei contorni poco chiari, cosa non inusuale quando si parla dei comportamenti di Zeman. Diversi esperti di diritto costituzionale in Repubblica Ceca hanno sottolineato come la mancata nomina di un ministro quando un altro si dimette o viene revocato sia in contrasto con la legge fondamentale del paese. (segue) (Vap)