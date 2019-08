Repubblica Ceca: fonti stampa, Lubomir Zaoralek possibile nuovo ministro Cultura (8)

- Il ministro della Cultura era stato criticato in maniera diffusa per la rimozione, giudicata da molti come “immotivata”, dei direttori della Galleria nazionale di Praga e del Museo d'arte di Olomouc, oltre che per una presunta impreparazione nella gestione del dicastero. Di fronte alle pressioni provenienti dalla società civile, il leader socialdemocratico e ministro dell’Interno ceco Jan Hamacek aveva convinto Stanek a rassegnare le dimissioni dall’incarico, ma tale scelta era stata bloccata da Zeman già a fine maggio. Il capo dello Stato ha in questi mesi sostenuto le ragioni di Stanek, giudicandolo un ministro capace, vittima di macchinazioni politiche. Da qui la situazione di stallo venutasi a creare, esacerbata dalla lunga attesa che il presidente ha imposto alle parti coinvolte, a sua volta motivo di critiche da parte della stessa Corte costituzionale di Praga. (segue) (Vap)