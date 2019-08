Repubblica Ceca: fonti stampa, Lubomir Zaoralek possibile nuovo ministro Cultura (9)

- Il Cssd è arrivato a minacciare la fine dell’esperienza di governo della coalizione con Ano (e il sostegno esterno del Partito comunista di Boemia e Moravia -Kscm) in caso di mancata sostituzione di Stanek con Smarda. Per quanto tale scenario sia giudicato da alcuni poco credibile, vista l’attuale debolezza elettorale dei socialdemocratici e il rischio tangibile di uscire da elezioni anticipate con ancora meno seggi di quelli attualmente a disposizione, il premier Babis non sembra volersi correre rischi. Il leader di Ano vive infatti un momento particolare: nonostante la situazione economica improntata ad una sostanziale stabilità, il capo del governo è oggetto di forti critiche sul fronte interno, testimoniate dalle “storiche” proteste di piazza tenutesi a giugno nella capitale e in altre fra le maggiori città della Repubblica Ceca. A questo va ad aggiungersi il rapporto presentato sempre negli ultimi tempi dalla Commissione europea alle istituzioni di Praga, legato al presunto conflitto di interessi che coinvolgerebbe Babis e la società Agrofert. (segue) (Vap)