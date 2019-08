Venezuela: Maduro conferma esistenza contatti con amministrazione Usa

- Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha confermato l’esistenza di contatti tra il suo governo e alti funzionari dell’amministrazione statunitense. “Confermo che da mesi ci sono contatti con alti funzionari del governo degli Stati Uniti sotto mia espressa autorizzazione per tentare di dirimere la crisi”, ha detto Maduro in un discorso trasmesso alla televisione di stato. Maduro ha quindi accusato i collaboratori di Trump di nascondere la verità sul Venezuela. "Stiamo cercando tutte le vie di dialogo affinché il presidente Donald Trump ascolti la verità sul Venezuela", ha dichiarato. Le dichiarazioni di Maduro arrivano dopo quelle del capo dello stato Usa, il quale ha assicurato che il suo governo mantiene contatti “a livello molto alto” con funzionari venezuelani. “Stiamo parlando con vari rappresentanti in Venezuela”, ha detto Trump parlando ai giornalisti alla Casa Bianca. (segue) (Brb)