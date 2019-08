Matera: in mostra all'Unibas le installazioni sonore degli studenti di Unibanda

- Sei installazioni suddivise in quattro temi per raccontare i suoni naturali di una città e il suo rapporto con il territorio. E' questa l'idea che ha mosso l'attività degli studenti di Unibanda che hanno svolto un lavoro di ricerca e soundrecording nell'ambito del progetto Suoni del Futuro Remoto, progetto di Matera Capitale europea della cultura del 2019, co prodotto da Onyx Jazz club e da Fondazione Matera Basilicata 2019. Le prime tre installazioni, frutto del lavoro svolto dalla primavera del 2018, saranno aperte al pubblico fino al 26 agosto al Campus dell'Università di Basilicata in via Lanera/via Castello. Ognuno dei lavori seguirà un filo conduttore: il primo, aperto dalle 17 alle 20 nell'aula A203, intitolato “Tutto ti parla”, sarà la sintesi del lavoro svolto dall'Unibanda per il progetto Suoni del Futuro Remoto, dal field recording, collaudi sonori, fino alle tracce sonore, installazioni. Il secondo, allestito al secondo piano del Campus e aperto dalle 8 alle 20 si intitolerà “sonori”. Il paesaggio sonoro della Festa della Bruna è stato scomposto in quattro categorie. A ciascuna di esse corrisponde un totem che, collocato in aree diverse del campus, costituisce una sorta di pietra miliare attraverso la quale sarà possibile ricostruire l’esperienza che da 630 anni si rinnova ogni 2 luglio, dalla processione dei pastori all’alba fino ai fuochi pirotecnici a mezzanotte. (segue) (Ren)