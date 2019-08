Matera: in mostra all'Unibas le installazioni sonore degli studenti di Unibanda (2)

- Infine la terza installazione aperta dalle 8 alle 20 all'ingresso dell'Università in via Castello si intitolerà “MetaMatera” e proporrà una riflessione su quali siano il tempo e lo spazio dell’architettura contemporanea e quali possano essere le connessioni fra spazi- persone-usi-idee. L’occasione saranno le quinte, le camere urbane e i paesaggi culturali di Matera. Obiettivo di questa riflessione, hanno fatto sapere i promotori dell'iniziativa, è individuare principi che costituiscano l’opportunità di lavorare su una dimensione invisibile della città. Il progetto Suoni del Futuro Remoto pone al centro la ricerca e la valorizzazione dei suoni della città, dai luoghi naturali a quelli delle botteghe artigianali, dei vicinati e della vita di tutti i giorni, per trasformarli in musica. Attraverso un lungo lavoro di soundscaping portato avanti per mesi dagli studenti di Unibanda, è nata una partitura musicale realizzata dal musicista statunitense Joe Johnson che ha trasformato suoni naturali in note musicali e che sarà eseguita a settembre in un concerto che avrà come guest star Paolo Fresu che suonerà insieme al Collettivo Onyx. (Ren)