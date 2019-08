Marocco: Mohammed VI concede grazia a 443 detenuti

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha graziato 443 detenuti, in occasione della Festa dei giovani. Lo ha riferito una nota ufficiale rilasciata dal ministero marocchino della Giustizia. Lo scorso 30 luglio, il sovrano aveva emanato un decreto di grazia nei confronti di 4.764 persone, alcune delle quali detenute e altre in libertà, condannate da diversi tribunali del Regno, in occasione della Festa del Trono. (Mar)