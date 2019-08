Immigrazione: Grecia, viceministro Koumoutsakos riceve direttore Frontex Leggeri

- Il viceministro greco per la Protezione dei cittadini, Giorgos Koumoutsakos, competente per le questioni migratorie, ha incontrato il direttore dell'agenzia europea Frontex Fabrice Leggeri. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", l'incontro è stato incentrato sull'aumento dei flussi migratori verso la Grecia, che è anche il confine esterno dell'Ue nel Mediterraneo orientale. Koumoutsakos ha spiegato che la Grecia ha utilizzato tutto il potenziale a sua disposizione per fare fronte all'emergenza: per questo è necessario il sostegno dell'Ue, degli Stati membri e di Frontex per ottenere "benefici comuni". "Le sfide comuni richiedono sforzi comuni e soluzioni condivise", ha dichiarato il viceministro ellenico.(Gra)