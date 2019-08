Armenia: polemiche su miniera d'oro di Amulsar, Arf chiede referendum popolare

- Proseguono le polemiche in Armenia dopo che il primo ministro, Nikol Pashinyan, ha dato il via libera a un controverso progetto di estrazione dell'oro ad Amulsar, nonostante la pubblicazione di un rapporto secondo cui la compagnia mineraria, Lydian International, non sarebbe riuscita a valutare adeguatamente i potenziali rischi ambientali. La Federazione rivoluzionaria armena (Arf), forza politica all’opposizione, ha proposto di indire un referendum sulla questione, soprattutto dopo le comunicazioni “ambigue” fornite dalle autorità sulla questione. "Riteniamo opportuno trovare delle soluzioni convincenti che dovrebbero emerge in seguito a ulteriori discussioni pubbliche e a livello di esperti, per giungere, mediante referendum, a una decisione derivante che soddisfi gli interessi dello Stato e dell’opinione pubblica”, si legge in una nota dell’Arf. (segue) (Res)