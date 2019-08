Russia: nuovi casi di peste suina nelle regioni orientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha rilevato nuovi casi di peste suina africana (Afs) nella regione dell'Amur, vicino al confine con la Cina. È quanto riferito oggi dalle autorità locali. I maiali infetti dall’Asf sono stati trovati in due fattorie nel villaggio di Volkovo, nei pressi di Blagoveshchensk, ha riferito l'amministrazione locale sul suo sito web. Il virus dell’Asf è altamente contagioso tra i maiali, ma non è pericoloso per l'uomo. All'inizio di questo mese è stato rilevato un focolaio di Asf in una piccola fattoria nella regione russa di Primorsk vicino al confine con la Cina. (Rum)