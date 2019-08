India: Kashmir, un agente e un militante morti nel primo scontro dalla revoca dell’autonomia (4)

- Tra le misure disposte in seguito alla revoca del regime di autonomia c’è anche il trasferimento di alcuni detenuti nelle carceri del Jammu e Kashmir, principalmente a Srinagar e Baramulla, verso altri Stati: trenta di loro, considerati particolarmente pericolosi, sono stati trasferiti nella notte di lunedì con un aereo dell’Aeronautica militare nel penitenziario centrale di Varanasi (Benares), nell’Uttar Pradesh, in celle di massima sicurezza. Secondo dati diffusi dalla stampa internazionale, sulla base di fonti di polizia, dalla revoca dello statuto speciale sono state arrestate almeno 2.300 persone, per lo più giovani uomini coinvolti in manifestazioni; la maggior parte degli arresti sarebbe avvenuta a Srinagar. (segue) (Inn)