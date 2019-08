Ucraina: presidente Banca mondiale Malpass in visita nel paese da domani

- Il nuovo presidente della Banca mondiale, David Malpass, si recherà in visita in Ucraina il 22 e 23 agosto. Lo rende noto il servizio stampa della Banca mondiale, ripreso dai media ucraini. Nel corso della due giorni a Kiev, Malpass discuterà con le autorità locali in merito ai progetti di riforma economica e le modalità per ampliare la base di lavoratori nel paese. Il 23 agosto è previsto l’incontro con il capo dello Stato, Volodymyr Zelensky, e con il ministro delle Finanze Oksana Markarova, il governatore della Banca nazionale, sindaci, deputati e rappresentanti del settore bancario e privato. (Res)