Nepal-India: Commissione congiunta presieduta da ministri Esteri si riunisce oggi e domani

- Il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, sarà in visita in Nepal, a Katmandu, oggi e domani, per presiedere insieme all’omologo nepalese, Pradip Kumar Gyawali, la quinta riunione della Commissione congiunta India-Nepal. Sarà esaminato lo stato della relazione, sulla base anche del rapporto compilato dal Gruppo delle persone eminenti (Epg). Il meccanismo di cooperazione è stato istituito nel 1987. Gli incontri si tengono alternatamente nei due paesi; l’ultimo si è tenuto a Nuova Delhi nel 2016. Il responsabile della diplomazia indiana, inoltre, sarà ricevuto dalla presidente della Repubblica nepalese, Bidhya Devi Bhandari, e dal primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli. Jaishankar è giunto in Nepal dal Bangladesh, dove ha incontrato, a Dacca, l’omologo bengalese, Abul Kalam Abdul Momen, e la premier, Sheikh Hasina. (segue) (Inn)