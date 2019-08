Nepal-India: Commissione congiunta presieduta da ministri Esteri si riunisce oggi e domani (2)

- Gyawali, in una conferenza stampa tenuta alla vigilia, si è detto ottimista sull’esito della riunione. Il ministro degli Esteri nepalese ha parlato anche, per la prima volta, degli ultimi sviluppi nello Stato indiano di Jammu e Kashmir: ha espresso preoccupazione per i connazionali residenti in quel territorio e ha riferito che il governo sta seguendo attentamente la situazione, ma ha escluso che il tema possa essere discusso nella riunione. “Migliaia di cittadini nepalesi lavorano lì. Il Nepal è preoccupato per il loro benessere. La nostra ambasciata a Nuova Delhi è costantemente in contatto col governo indiano sulla questione. Al momento non abbiamo ricevuto segnalazioni di nepalesi in difficoltà e speriamo che non incontrino difficoltà in futuro”, ha dichiarato. Nel Jammu e Kashmir vivono circa 80 mila nepalesi. (segue) (Inn)