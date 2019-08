Nepal-India: Commissione congiunta presieduta da ministri Esteri si riunisce oggi e domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Crediamo che il dialogo sia l’unico modo per risolvere le incomprensioni tra paesi vicini o tra paesi dell’Asia meridionale. Come presidente dell’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale (Saarc) vogliamo inviare questo messaggio”, ha aggiunto Gyawali. L’esponente dell’esecutivo nepalese ha sottolineato che Katmandu ha a cuore la pace e la sicurezza nella regione e ha manifestato fiducia nella capacità della leadership indiana di “risolvere la disputa pacificamente”. “Non discutiamo o commentiamo le questioni altrui”, ha concluso accennando alla recente decisione di Nuova Delhi di revocare il regime di autonomia speciale del Kashmir indiano e al conflitto indo-pakistano. (Inn)