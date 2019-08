Iran: Pompeo, Usa agiranno se petroliera iraniana tenterà di consegnare carico in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti prenderanno tutte le misure possibili, incluse le sanzioni, per impedire alla petroliera iraniana Grace 1, ribattezzata Adrian Darya 1, di consegnare il suo carico di petrolio in Siria. Lo ha detto ai giornalisti il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. "Abbiamo chiarito che chiunque tocchi, assista o autorizzi l’attracco della nave incorrerà in sanzioni statunitensi", ha detto ai giornalisti il capo della diplomazia di Washington, citato dal quotidiano “New York Times”. Pompeo ha avvertito che il greggio della petroliera potrebbe essere venduto per finanziare le Guardie rivoluzionarie iraniane. "Vogliamo prosciugare le loro risorse per fermare loro orribile campagna terroristica", ha detto Pompeo. La Adrian Darya 1 trasporta circa 2 milioni di barili di petrolio. La petroliera era stata sequestrata a Gibilterra a luglio - quando ancora si chiamava Grace 1 - con l'accusa di trasportare petrolio in Siria. (segue) (Was)