Iran: Pompeo, Usa agiranno se petroliera iraniana tenterà di consegnare carico in Siria (2)

- La nave è stata rilasciata nelle scorse dopo cinque settimane di stop e si starebbe dirigendo verso il porto greco di Kalamata. Il ministero degli Esteri della Grecia, da parte sua, ha fatto sapere che "sta monitorando con attenzione" il caso della petroliera. Nelle scorse ore il quotidiano "Kathimerini" ha riferito che il governo di Atene ha ricevuto una nota da Washington che rimarca la "posizione forte" riguardo la petroliera iraniana: ogni tentativo di assistere l'imbarcazione - hanno sottolineato - sarebbe considerato come aver rifornito sostegno materiale a quella che gli Usa considerano un'organizzazione terroristica. Il ministro per le Politiche navali ellenico, Yiannis Plakiotakis, ha detto all'emittente "Skai" che Atene non ha ricevuto al momento alcuna richiesta formale da parte della petroliera iraniana. (Was)