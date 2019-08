Libia: inviato Onu discute con ministro Esteri degli "ultimi sviluppi" nel paese

- Il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, ha incontrato il ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Mohamed Siyala, "per discutere degli ultimi sviluppi" nel paese nordafricano. Il diplomatico libanese a capo della Missione di supporto dell’Onu in Libia (Unsmil) “ha informato il ministro dei risultati dei suoi ultimi incontri con funzionari di alto livello, incluso il cancelliere tedesco Angela Merkel", si legge in un tweet dell’Unsmil. (Lit)