Finlandia-Russia: atteso oggi incontro fra presidenti Niinisto e Putin a Helsinki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Finlandia e Russia, Sauli Niinisto e Vladimir Putin, discuteranno oggi di questioni bilaterali, regionali e internazionali nel corso del loro incontro a Helsinki. Lo ha reso noto l’ufficio presidenziale finlandese. I capi di Stato terranno successivamente una conferenza stampa congiunta. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dalla parte russa, Putin intende discutere con Niinisto delle relazioni fra Mosca e l’Unione europea nel contesto del semestre di presidenza finlandese del Consiglio Ue. Come riferito lo scorso 16 agosto dal consigliere del Cremlino, Juri Ushakov, in un briefing di presentazione di vari appuntamenti internazionali del capo dello Stato russo, “lo sviluppo della cooperazione bilaterale, l'interazione a livello commerciale, economico, degli investimenti, ambientale e umanitario”, saranno i temi centrali del colloquio. Inoltre, ha proseguito, si parlerà anche delle prospettive di “ripristinare un dialogo costruttivo fra la Russia e l’Unione europea”. Infine è previsto un focus “sulla cooperazione nell’Artico, nel contesto della presidenza di turno finlandese del Consiglio artico; della sicurezza nella regione del Mar Baltico, in particolare della nota iniziativa del presidente finlandese per migliorare la sicurezza dei voli aerei sul Baltico attraverso l'uso dei transponder per l’aeronautica militare". (Res)