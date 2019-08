Difesa: fonti “Nova”, forze Sarraj preparano "nuova fase" della battaglia a Tripoli

- Le forze del Governo di accordo nazionale della Libia (Gna) hanno annunciato l'arrivo di rinforzi militari al fronte meridionale di Tripoli, in vista di una “nuova fase” della battaglia contro l'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che dal 4 aprile scorso cinge d’assedio la capitale. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Mustafa al Mujahie, portavoce delle forze fedeli al governo riconosciuto dalle Nazioni Unite e guidato dal premier Fayez al Sarraj. "Un gran numero di armi avanzate sono state consegnate alle nostre forze al fronte, come parte delle operazioni di una nuova fase che sarà lanciata presto", ha detto Al Mujahie. “Per quanto riguarda gli sviluppi sul terreno, la nostra artiglieria ha preso di mira un assembramento delle milizie di Haftar nel Triangolo di Qiu e nelle aree Wadi al Rabea, mentre la forza di supporto nella città di Gharyan ha respinto un attacco delle milizie di Haftar bloccate nell'area di al Orban, che hanno tentato una sortita verso il checkpoint di Ghout, a ovest della città", ha aggiunto il portavoce. Dopo alcuni giorni di tregua per l'Eid al-Adha, la festa islamica del sacrificio, gli scontri armati a sud di Tripoli sono ripresi. Secondo l'ultimo bilancio disponibile fornito dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel mese di luglio, almeno 1.093 persone sono state uccise (tra cui 106 civili) e 5.752 sono rimaste ferite (tra cui 294 civili) dall'inizio delle ostilità che hanno provocato più di 100 mila sfollati.(Lit)