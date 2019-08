Governo: Renzi, in dieci giorni Salvini diventato passato

- "Ieri è stata una giornata molto difficile. Ma il risultato è ok. Uno dei peggiori governi della storia repubblicana è andato a casa e il ministro Salvini in appena dieci giorni è diventato passato". Lo ha scritto su Twitter il senatore del Pd ed ex premier Matteo Renzi. "C’è molto da fare, adesso, ma intanto buongiorno a tutti. È davvero un buon giorno", ha aggiunto. (Rer)