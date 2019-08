Russia-Venezuela: Lavrov riceverà oggi la vicepresidente Rodriguez

- La vicepresidente venezuelana Delcy Rodriguez, nel quadro della sua visita Mosca, incontrerà oggi il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. La Russia è tra i principali alleati del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Nei giorni scorsi il ministero degli Esteri russo ha espresso "rammarico" per l'annullamento della nuova tornata di dialogo tra governo ed opposizioni venezuelane, situazione creata dalla politica "imprudente" degli Stati Uniti. "Ci rammarichiamo profondamente per l'annullamento del ciclo di colloqui a Barbados tra il governo del Venezuela e l'opposizione", si legge in una nota del ministero degli Esteri. "Qualunque sia il risultato di questa decisione, la ragione principale del fallimento del processo di negoziazione è chiara: è la politica sconsiderata di Washington nei confronti del Venezuela e delle sue autorità legittime", prosegue il ministero rimandando alle nuove, pesanti, sanzioni varate dalla Casa Bianca nei confronti del governo Maduro. "I metodi di pressione economica che gli Stati Uniti hanno adottato, unitamente ad altre azioni direttamente contrarie al diritto internazionale, sono inaccettabili. Condanniamo fermamente la palese interferenza americana negli affari di uno stato sovrano, partner strategico della Russia" prosegue la nota. (segue) (Rum)