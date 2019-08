Russia-Venezuela: Lavrov riceverà oggi la vicepresidente Rodriguez (2)

- La decisione del governo di Nicolas Maduro di ritirarsi dal dialogo è legata al decreto firmato dal governo statunitense di Donald Trump, che blocca i beni del governo venezuelano negli Usa. "Tutte le proprietà o interessi in proprietà del governo del Venezuela negli Stati Uniti sono bloccate e non possono essere trasferite, esportate, ritirate o gestite in altro modo", si legge nell'ordine esecutivo. Il provvedimento, inoltre, prevede l'imposizione di sanzioni a stranieri che forniscano supporto, o beni e servizi alle persone o entità colpite da sanzioni Usa. Un decreto cui è andato il plauso del presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana e autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò, secondo cui la misura “mira a proteggere i venezuelani”. “Grazie a questa misura tutti gli attivi saranno protetti. Inoltre, tutti i debiti che il regime vuole contrarre con attivi del paese saranno illegali”, ha scritto Guaidò sul suo account Twitter. “Ogni persona, azienda, istituzione o paese che intenda intrattenere rapporti commerciali con il regime sarà, per la giustizia internazionale, collaboratore e sostenitore di una dittatura e sarà soggetto a sanzioni”, ha aggiunto. (segue) (Rum)