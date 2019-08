Libia: vice inviata Onu Williams incontra consiglieri di Misurata

- Una delegazione del Consiglio municipale di Misurata, città-Stato libica alleata del governo di Tripoli sede dell’ospedale da campo italiano, ha ricevuto la vice rappresentante speciale dell'Onu per gli affari politici, la statunitense Stephanie Williams. Nel corso della riunione è stato sottolineato l'impegno comune in favore del dialogo e della risoluzione politica - e non militare - della crisi in corso. Secondo una nota del Consiglio municipale, ripresa dal sito web libico “Libya Akhbar”, i rappresentanti di Misurata hanno sottolineato al riguardo la necessità di “escludere da qualsiasi negoziato futuro il generale Khalifa Haftar", comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico che dal 4 aprile scorso assedia Tripoli. La Williams, da parte sua, ha detto che la soluzione militare “è fallita” e che l’inivato Onu Ghassan Salamé è in procinto di lanciare una nuova iniziativa internazionale per riportare la stabilità nel paese nordafricano. (Lit)