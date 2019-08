Kazakhstan-Usa: premier Mamin riceve sottosegretario Hale, focus su cooperazione economica

- Il primo ministro kazakho Askar Mamin ha ricevuto il sottosegretario di Stato Usa per gli affari politici David Hale, arrivato a Nur-Sultan per la riunione del formato di dialogo C5+1, che riunisce rappresentanti dell’Asia Centrale e statunitensi. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”, durante l'incontro fra Mamin e Hale è stata sottolineata l'importanza dell'attuazione degli accordi raggiunti tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo presidente del Kazakistan e padre della nazione Nursultan Nazarbayev durante la sua visita ufficiale negli Stati Uniti svoltasi nel 2018. Le parti hanno inoltre discusso dei principali problemi di sviluppo del commercio bilaterale e della cooperazione economica e in termini di investimenti. Gli Stati Uniti sono uno dei principali investitori dell'economia del Kazakhstan. (segue) (Res)